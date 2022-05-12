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Киевский зоопарк начал работу в режиме парка (ФОТО)

Киевский зоопарк начал работу в режиме парка (ФОТО)

Киевский зоопарк начал работу в режиме парка: посетителям доступны для просмотра уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщили в зоопарке, с первых дней войны он работал в закрытом для посетителей формате. Несмотря на это, персонал круглосуточно находился рядом со своими подопечными и оказывал животным необходимую помощь.

Фото 2 — Киевский зоопарк начал работу в режиме парка (ФОТО)

Все желающие смогут увидеть спасенную тигрицу Далилу, "детский сад" обезьян, разнообразных черепах, птиц и ящериц.

Фото 3 — Киевский зоопарк начал работу в режиме парка (ФОТО)

Гостей ждут гориллы Тони и бегемот Лили в своих летних обновленных вольерах, лемуры на зеленых островках, и конечно слон Хорас, львы, жирафы, олени, медведи и многие другие.

Фото 4 — Киевский зоопарк начал работу в режиме парка (ФОТО)

Кассы продажи билетов работают с 10:00 до 15:00, на территории зоопарка можно находиться до 16:30.

Фото 5 — Киевский зоопарк начал работу в режиме парка (ФОТО)

По сигналу воздушной тревоги посетители должны немедленно покинуть территорию и направляться в ближайшее укрытие.

Фото 6 — Киевский зоопарк начал работу в режиме парка (ФОТО)
Автор:
Светлана Манько