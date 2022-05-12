Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку (ФОТО)

Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку: відвідувачам доступні для огляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як повідомили в зоопарку, з перших днів війни він працював у закритому для відвідувачів форматі. Попри це персонал цілодобово знаходився поруч зі своїми підопічними та надавав тваринам необхідну допомогу.

Усі охочі зможуть побачити врятовану тигрицю Далілу, "дитячий садочок" мавпенят, різноманітних черепах, птахів та ящірок.

На гостей чекають горила Тоні та бегемот Лілі у своїх літніх оновлених вольєрах, лемури на зелених острівцях, і звичайно слон Хорас, леви, жирафи, олені, ведмеді та багато інших мешканців.

Каси продажу квитків працюють з 10:00 до 15:00, на території зоопарку можна перебувати до 16:30.

За сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію та прямувати до найближчого сховища.