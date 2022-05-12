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Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку (ФОТО)

Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку
На гостей чекає горила Тоні

Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку: відвідувачам доступні для огляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як повідомили в зоопарку, з перших днів війни він працював у закритому для відвідувачів форматі. Попри це персонал цілодобово знаходився поруч зі своїми підопічними та надавав тваринам необхідну допомогу.

Фото 2 — Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку (ФОТО)

Усі охочі зможуть побачити врятовану тигрицю Далілу, "дитячий садочок" мавпенят, різноманітних черепах, птахів та ящірок.

Фото 3 — Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку (ФОТО)

 На гостей чекають горила Тоні та бегемот Лілі у своїх літніх оновлених вольєрах, лемури на зелених острівцях, і звичайно слон Хорас, леви, жирафи, олені, ведмеді та багато інших мешканців.

Фото 4 — Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку (ФОТО)

Каси продажу квитків працюють з 10:00 до 15:00, на території зоопарку можна перебувати до 16:30.

Фото 5 — Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку (ФОТО)

За сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію та прямувати до найближчого сховища.

Фото 6 — Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку (ФОТО)
Автор:
Світлана Манько