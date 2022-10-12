Зеленський оновив блокування активів Януковича, Курченка, Дерипаски та екс-міністра оборони Лебедєва

Президент Володимир Зеленський видав окремий указ №694 від 12 жовтня, що передбачає введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій у вигляді блокування на 10 років активів щодо чотирьох осіб, до яких такий захід вже був застосований.

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Зокрема, рішення стосується колишнього президента Віктора Януковича, наближеного до нього за часів президентства бізнесмена Сергія Курченка та ексміністра оборони Павла Лебедєва. Відповідний пункт в додатку до указу №151 від 9 квітня 2021 року, відповідно, вирішено виключити.

Крім того, оновлено застосовування такого заходу проти російського олігарха Олега Дерипаски. Відповідний пункт з додатку до указу №266 від 24 червня 2021 року, також виключено.

Він передбачав блокування активів бізнесмена на менший термін - на три роки. Натомість попереднє рішення щодо Януковича, Курченка та Лебедєва, навпаки, передбачало взагалі безстрокове блокування.