Кабмін просить знову накласти санкції на ексголову МВС Захарченка, аби конфіскувати його майно

Кабінет міністрів на засіданні 2 вересня ухвалив розпорядження, яким пропонує винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони питання щодо застосування санкції у вигляді блокування активів до колишнього міністра внутрішніх справ (2011-2014) Віталія Захарченка, який переховується в Росії.

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Як ідеться у повідомленні Міністерства економіки, це дозволить стягнути на користь держави майно та активи ексчиновника згідно зі змінами до закону про санкції, які вступили в дію 24 травня, що стало б "розплатою для жандарма Януковича".

"Особи, що підпадають під дію закону про санкції, - вороги нашої держави, які розв’язали агресію, сприяють їй чи підтримують - мають максимально болісно відчути наслідки своїх дій. Робота триває. Зовсім незабаром українці матимуть гарні, а окремі представники країни-агресора, відповідно, не дуже гарні новини від міжвідомчої робочої групи та уряду", - заяіила міністр Юлія Свириденко.

У відомстві нагадують, що ще 26 лютого 2021 року до Захарченка українською владою були застосовані санкції, зокрема, у вигляді блокування активів, тимчасового обмеження права користуватися та розпоряджатися належним йому майном, але "згідно законодавства, чинного на той час".

"Проте зміни до санкційного законодавства, що набули чинності у травні 2022 року, містять більш потужні та ефективні інструменти застосування санкцій. Зокрема, застосування блокування активів у новій редакції закону дає можливість Міністерству юстиції звернутися до Вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів. Також блокування активів може поширюватись не лише на підсанкційну особу, але й на людей, що пов’язані з нею", - пояснили в Мінекономіки.

Нагадаємо, що перший такий позов Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду 24 серпня, і вже 1 вересня той у повному обсязі його задовольнив, вирішивши стягнути в дохід держави активи підсанкційного російського олігарха Володимира Євтушенкова, якого називають людиною з найближчого кола президента РФ Володимира Путіна.

Після цього у Мін'юсті висловили намір вже у вересні подати нові позови про стягнення в дохід держави приватних активів ще низки підсанкціонних осіб, зокрема колишнього президента Віктора Януковича та опального бізнесмена Сергія Курченка, що втікли з України, та російського мільярдера Олега Дерипаски.

Зазначимо також, що на початку серпня Державное бюро розслідувань завершило розслідування і передало до суду справу проти Захарченка, його заступника Віктора Ратушняка та начальника департаменту матеріального забезпечення МВС Павла Зінова щодо завезення ними до України гранат з РФ для розгону протестів на Майдані в січні 2014 року.