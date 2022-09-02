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Кабмін просить знову накласти санкції на ексголову МВС Захарченка, аби конфіскувати його майно
Кабінет міністрів на засіданні 2 вересня ухвалив розпорядження, яким пропонує винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони питання щодо застосування санкції у вигляді блокування активів до колишнього міністра внутрішніх справ (2011-2014) Віталія Захарченка, який переховується в Росії.
Як ідеться у повідомленні Міністерства економіки, це дозволить стягнути на користь держави майно та активи ексчиновника згідно зі змінами до закону про санкції, які вступили в дію 24 травня, що стало б "розплатою для жандарма Януковича".
"Особи, що підпадають під дію закону про санкції, - вороги нашої держави, які розв’язали агресію, сприяють їй чи підтримують - мають максимально болісно відчути наслідки своїх дій. Робота триває. Зовсім незабаром українці матимуть гарні, а окремі представники країни-агресора, відповідно, не дуже гарні новини від міжвідомчої робочої групи та уряду", - заяіила міністр Юлія Свириденко.
У відомстві нагадують, що ще 26 лютого 2021 року до Захарченка українською владою були застосовані санкції, зокрема, у вигляді блокування активів, тимчасового обмеження права користуватися та розпоряджатися належним йому майном, але "згідно законодавства, чинного на той час".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Проте зміни до санкційного законодавства, що набули чинності у травні 2022 року, містять більш потужні та ефективні інструменти застосування санкцій. Зокрема, застосування блокування активів у новій редакції закону дає можливість Міністерству юстиції звернутися до Вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів. Також блокування активів може поширюватись не лише на підсанкційну особу, але й на людей, що пов’язані з нею", - пояснили в Мінекономіки.
Нагадаємо, що перший такий позов Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду 24 серпня, і вже 1 вересня той у повному обсязі його задовольнив, вирішивши стягнути в дохід держави активи підсанкційного російського олігарха Володимира Євтушенкова, якого називають людиною з найближчого кола президента РФ Володимира Путіна.
Після цього у Мін'юсті висловили намір вже у вересні подати нові позови про стягнення в дохід держави приватних активів ще низки підсанкціонних осіб, зокрема колишнього президента Віктора Януковича та опального бізнесмена Сергія Курченка, що втікли з України, та російського мільярдера Олега Дерипаски.
Зазначимо також, що на початку серпня Державное бюро розслідувань завершило розслідування і передало до суду справу проти Захарченка, його заступника Віктора Ратушняка та начальника департаменту матеріального забезпечення МВС Павла Зінова щодо завезення ними до України гранат з РФ для розгону протестів на Майдані в січні 2014 року.