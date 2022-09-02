Кабмін пропонує ввести санкції проти 350 юросіб зі структури "Росатому" та їхніх керівників

Кабінет міністрів вирішив внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо російської державної корпорації "Росатом" як одного з ключових суб’єктів російської економіки та важелів впливу й тиску в питаннях зовнішньої політики РФ. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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Загалом санкції пропонується ввести проти більш ніж 350 юридичних осіб, пов'язаних з "Росатомом": йдеться про підприємства та організації, що входять до його складу та їхніх дочірніх компаній, які розташовані як на території держави-агресора, так і за її межами.

Цим же рішенням ухвалено винести на розгляд РНБО пропозиції щодо схвалення санкцій проти фізичних осіб, які є керівниками "Росатому" та пов'язаних з ним юросіб (таких у переліку, відповідно, теж більше 350).

Як вказують у відомстві, вони відповідають за реалізацію політики РФ проти України та беруть безпосередню участь у прийнятті рішень і "здійсненні актів ядерного тероризму" на території України.

Зокрема, як зазначив у своєму дописі в Facebook міністр енергетики Герман Галущенко, до списку потрапив і радник генерального директора "Росатому" Ренат Карчаа, який 1 серпня виступив у якості гіда по окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції під час візиту туди місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Сьогодні - гід на станції, а завтра - маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку", - зазначив чиновник.

Пропозиції щодо вказаних санкційних заходів, зокрема проти "Росатому", попередньо були розглянуті та рекомендовані до розгляду Кабміном новоствореною міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко.

Окрім того, уряд ухвалив рішення внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій проти 82 фізичних та 53 юридичних осіб, причетних до незаконного поширення освітніх стандартів Росії на окупованих нею територіях України. Зокрема, у переліку є Воронезький інститут високих технологій, Міжнародний інститут комп’ютерних технологій та Сибірський університет споживчої кооперації.

Ще одним рішенням уряду РНБО пропонується розглянути застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб РФ та Білорусі, що сприяли широкомасштабній збройній агресії РФ проти України, беруть участь в організації схем обходу санкцій, застосованих США та Євросоюзом та створюють загрози національним інтересам і національній безпеці України.

В цьому переліку - 132 фізичні і 179 юридичних осіб, зокрема Новосибірський авіаремонтний завод, Арсеньєвська авіаційна компанія "Прогрес" імені Сазикіна та 150-й авіаційний ремонтний завод.

Нагадаємо також, що днями Кабмін ініціював введення санкцій проти компаній, які забезпечують продуктами харчування російську армію.