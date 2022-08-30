Кабмін ініціює санкції проти патріарха Кирила та ще низки діячів РПЦ

Кабінет міністрів на засідання 30 серпня схвалив пропозиції щодо застосування на 10 років персональних санкцій проти патріарха Російської (Руської) православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) та ще семи її представників.

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Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, яке спільно з Державною службою з етнополітики та свободи совісті і підготували пропозиції до санкційного списку.

Зокрема, вони стосуються керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополита Волоколамського Іларіона (Григорія Алфєєва); його заступника -протоієрея Миколи Балашова; митрополита Псковського і Порховського Тихона; архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Питирима (Павла Волочкова).

Також санкції пропонується ввести проти протоієрея РПЦ, письменника, проповідника та педагога Артемія Владімірова; митрофорного протоієрея РПЦ, проповідника та телеведучого Андрія Ткачова; російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Олексія Осипова.

"Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з РФ суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", – заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Зазначимо, що список ще має розглянути Рада національної безпеки та оборони та в разі ухвалення відповідного рішення його має ввести в дію президент Володимир Зеленський.

При цьому в Мінкульті зазначають, що введення Україною санкцій проти зазначених релігійних діячів дозволить звернутися й до міжнародної спільноти аби ввести такі ж санкції в інших країнах. Нагадаємо при цьому, що Велика Британія ввела санкції проти патріарха Кирила раніше за Україну - ще в червні.

Окрім цього, як повідомляє Міністерство економіки, Кабмін 30 серпня також створив міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики. Серед її основних завдань - аналіз стану реалізації застосованих санкцій та моніторинг їх ефективності.

Також вона буде займатися визначенням причин, що призводять до неналежної підготовки пропозицій про застосування, скасування та внесення змін до санкцій та їх реалізації, вивченням результатів діяльності у зазначеній сфері; розробкою та поданням рекомендацій та пропозицій до Кабміну.

Міжвідомча група буде тимчасовим консультативно-дорадчим органом уряду й працюватиме під головуванням першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки. Нині це Юлія Свириденко. Засідання групи відбуватимуться щонайменше раз на місяць.

До її складу увійдуть урядовці з міністерств економіки, фінансів, юстиції, внутрішніх справ, закордонних справ, реінтеграції окупованих територій. Також до роботи будуть залучені представники Служби зовнішньої розвідки, Міністерства оборони та голова Нацагентства з питань запобігання корупції. Передбачається залучення й представників інших державних органів та відомств.

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