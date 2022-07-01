Кабмін просить ввести санкції проти археологів, причетних до розкопок у Криму

Кабінет міністрів пропонує застосувати персональні спеціальні економічні санкції до осіб, причетних до незаконних археологічних розкопок, досліджень об'єктів культурної спадщини, самовільного розкопування військових поховань на території Автономної Республіки Крим та Севастополя, окупованих Росією.

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Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, відповідні пропозиції Раді національної безпеки та оборони уряд схвалив на засіданні 1 липня.

Як підкреслив міністр Олександр Ткаченко, проведення РФ археологічних розкопок на території окупованого нею Кримського півострова повністю суперечить міжнародному праву в галузі культурної спадщини.

"Україна чітко і своєчасно реагує на факти порушення міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях. Всі, хто причетний до незаконних варварських дій на території України, має бути покараним. Все, що творять росіяни в Криму, на території України, у всьому світі — це тільки агресія, провокації, маніпуляції, террор та абсолютне зло. Цій країні не місце у цивілізованому світі", — заявив він.

Зазначено, що санкції передбачатимуть заборону на в'їзд до України та заборону на розпоряджання фігурантами своїм майном в Україні.

В Мінкульті впевнені, що це стане передумовою для згортання наукових досліджень в галузі археології Північного Причорномор'я та створить перешкоди для незаконних археологічних розкопок і наукових досліджень в Криму.

Також там зазначають, що ініціатива покликана унеможливити представлення відповідних результатів наукових досліджень, зокрема перед міжнародною науковою спільнотою, а також використання інституцій ЮНЕСКО для опосередкованої легітимації спроби анексії Криму.

Пропозиції до санкційного списку підготували сам Мінкульт разом з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Конкретних прізвищ у відомстві поки не називають, але обіціють, що скоро рішення буде оприлюднено на урядовому порталі.

Нагадаємо також, що 24 червня Кабмін ініціював введення санкцій проти учасників чотирьох команд КВК, незмінного ведучого гумористичного шоу Олександра Маслякова та його суддів, які в 2021 році організували й провели концерт у Криму.