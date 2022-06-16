Великобританія запровадила санкції проти глави РПЦ патріарха Кирила

Уряд Великобританії вніс до списку санкцій предстоятеля Російської православної церкви - патріарха московського Кирила (Гундяєва), повідомила пресслужба уряду.

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Під санкції також потрапили:

керівник компанії "Волга-Дніпро" Олексій Ісайкін;

депутат Мосміськдуми Сергій Савостьянов;

уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Активи (які знаходяться у Великій Британії) всіх, хто потрапив у новий санкційний пакет, заморозять. Патріарху Кирилу, Савостьянову та Львові-Бєловій заборонено в'їжджати на території Великобританії. Їх літакам, яхтам і т.д. також буде заборонено перебувати на території Великої Британії.

"Сьогодні ми націлені на посібників та винуватців путінської війни, які принесли Україні невимовні страждання, включаючи насильницьке переміщення та усиновлення дітей. Ми не втомимося захищати свободу та демократію та чинити тиск на Путіна, поки Україна не досягне успіху", - прокоментувала міністр закордонних справ Ліз Трас.

Зазначимо, що напередодні Євросоюз схвалили шостий пакет санкцій проти країни-агресора Росії. Під нові персональні санкції ЄС потрапили представники силових структур із РФ, бізнесмени, представники ЗМІ, але там немає патріарха Кирила, якого прибрали з списку санкцій на вимогу Угорщини.