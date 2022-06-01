Угорщина вимагає виключити із санкцій російського патріарха Кирила, - Bloomberg

Угорщина вимагає виключити з шостого пакету санкцій Європейського Союзу російського патріарха Кирила. Про це повідомляє видання Bloomberg.

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"За словами офіційних осіб, знайомих із переговорами за зачиненими дверима, Угорщина розчарувала послів ЄС у Брюсселі в середу вдень, висунувши додаткові вимоги, які затримують схвалення шостого пакету санкцій блоку проти Росії, який включає часткову заборону на нафту", - пише видання.

Зокрема, Будапешт зажадав, щоб патріарх Кирило, який очолює Російську православну церкву і був затятим прихильником Володимира Путіна та війни в Україні, був виключений із запропонованого списку осіб, які підпадають під санкції. За словами одного чиновника, ім'я Кирила не згадувалося лідерами на саміті на початку цього тижня.

Угорщина також порушила дрібні технічні питання, пов'язані із забороною на нафту. За словами офіційних осіб, терміни затвердження пакета послами не зрозумілі.

Нагадаємо, що члени Євросоюзу після довгих обговорень все ж таки прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанку" від системи Swift.

Але заборона на імпорт сирої нафти з РФ в ЄС почне діяти через півроку після набуття чинності санкцій, а заборона на нафтопродукти, залежність Європи від яких, зокрема, з постачання дизеля з РФ, особливо велика - через 8 місяців.

При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються .

Також у рамках шостого пакету санкцій, в ЄС хочуть заборонити страхування судів, що перевозять російську нафту.