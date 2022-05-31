В ЕС хотят запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России планирует запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть.

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Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По мнению экспертов, принятое эмбарго на нефть само по себе скорее переориентирует, чем сократит поставки российского черного золота, и удлинит их путь.

Нефтетрейдеры и судовладельцы говорят, что одним из самых серьезных финансовых инструментов, которые ЕС имеет в своем распоряжении для нанесения ущерба российской экономике в этой ситуации, является запрет европейским компаниям страховать танкеры, перевозящие нефть из страны-агрессора РФ.

Немногие компании готовы перевозить нефть незастрахованными танкерами, а запрет на страхование уже успешно остановил экспорт иранской нефти десять лет назад.

Однако крупные судоходные страны Греция, Кипр и Мальта во время длившихся несколько недель переговоров по поводу предложения о страховании выразили обеспокоенность. Чтобы смягчить их опасения, запрет будет вводиться поэтапно в течение шести месяцев, сообщили источники издания.

Отмечается, что запрет страхования усложнит для России продажу нефти в Азию, и повышает вероятность того, что цены на нефть останутся высокими или вырастут.

Российские чиновники уже прогнозировали, что добыча нефти в этом году может сократиться на 17% из-за санкций Запада. Аналитики говорят, что значительная часть месторождений нефти, которые Россия сейчас закрывает, будет окончательно потеряна.

Напомним, что члены Евросоюза после долгих обсуждений все же приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift.

Но запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнёт действовать через полгода после введения санкций в силу, а запрет на нефтепродукты, зависимость Европы от которых, в частности, по поставкам дизеля из РФ, особенно велика - через 8 месяцев.

При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются,