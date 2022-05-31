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Энергетика
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Россия может потерять около $22 млрд нефтяных доходов в год из-за эмбарго ЕС

Россия может потерять около $22 млрд нефтяных доходов в год из-за эмбарго ЕС
Фото: Depositphotos

За счет поставок нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" Россия будет получать около $6 млрд в год. 

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Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов в год из-за согласованного Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, подсчитал Bloomberg.

Около $12 млрд составят потери от отказа от трубопроводных поставок в Северную Европу, $10 млрд — от запрета на морской экспорт нефти.

Кроме того, Россия может понести дополнительные убытки из-за продажи нефти в Азию с большой скидкой.

За счет поставок нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" Россия продолжит получать около $6 млрд в год. 

Напомним, что члены Евросоюза все же приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift. 

При этом Венгрию освободили от эмбарго на российскую нефть, поэтому страна продолжит и дальше свободно покупать российские энергоносители.