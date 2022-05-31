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Росія може втратити близько $22 млрд нафтових доходів на рік через ембарго ЄС
За рахунок постачання нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини нафтопроводом "Дружба" Росія отримуватиме близько $6 млрд на рік.
Росія недоотримає близько $22 млрд нафтових доходів на рік через узгоджене Євросоюзом часткове ембарго на російську нафту, підрахував Bloomberg.
Близько $12 млрд складуть втрати від відмови від трубопровідного постачання до Північної Європи, $10 млрд — від заборони на морський експорт нафти.
Крім того, Росія може зазнати додаткових збитків через продаж нафти в Азію з великою знижкою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За рахунок постачання нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини нафтопроводом "Дружба" Росія продовжить отримувати близько $6 млрд на рік.
Нагадаємо, що члени Євросоюзу все ж таки прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанк" від системи Swift.
При цьому Угорщину звільнили від ембарго на російську нафту, тому країна продовжить і надалі вільно купувати російські енергоносії.