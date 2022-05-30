Нідерландська GasTerra відмовилася платити за газ на умовах Путіна

Нідерландський газовий трейдер GasTerra відмовилася платити за газ "у рублях". Про це йдеться у прес-релізі компанії.

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"GasTerra не погодиться із платіжними вимогами "Газпрому". Це пов'язано з тим, що це може призвести до порушення санкцій, введених ЄС, а також тому, що існує дуже багато фінансових та операційних ризиків, пов'язаних із необхідним шляхом оплати. Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять надто великий ризик для гронінгенської компанії. Припинення постачання "Газпромом" означає, що з цього моменту до 1 жовтня 2022 р., дати закінчення дії контракту, приблизно 2 млрд куб. м законтрактованого газу не поставлятиметься. GasTerra передбачала це, купуючи газ в інших постачальників", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що європейський газовий ринок дуже великих, проте неможливо передбачити, як втрата поставок 2 млрд куб. м російського газу вплине на ситуацію з попитом та пропозицією і чи зможе європейський ринок безболісно заповнити цю втрату постачання.

"GasTerra неодноразово закликала "Газпром" дотримуватися обумовленої в контракті структури платежів та зобов'язань з постачання, але безрезультатно", - зазначають у компанії.

GasTerra - нідерландська міжнародна компанія, яка займається постачанням та торгівлею природним газом. Компанія виникла після анбандлінгу нідерландського газового гіганта Nederlandse Gasunie, який був поділений на трейдера GasTerra та компанію з транспортування газу Gasunie. 50% акцій GasTerra володіє уряд Нідерландів, 25% акцій володіє Royal Dutch Shell та 25% акцій володіє ExxonMobil.

Нагадаємо, найбільша енергетична компанія Данії Orsted відхилила вимоги Кремля про оплату за газ "у рублях" і очікує на припинення поставок з боку "Газпрому".

ЄС розробляє план на випадок, якщо Росія припинить постачання газу. План передбачає обмеження постачання газу для промисловості, але виключає обмеження домогосподарств.

Раніше відмову платити за російський газ рублями держава-агресор відключила від постачання Польщі, Болгарії та Фінляндії.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.

У свою чергу імпортери газу в Німеччині та Італії отримали "добро" від своїх урядів щодо оплати газу в російських рублях. Ця позиція Берліна та Риму узгоджена з Євросоюзом, щоб не було порушено санкції ЄС проти Росії.