Еврокомиссия предупредила членов ЕС: покупать газ за рубли - нарушение санкций

Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представила анализ указа Путина странам-членам, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Оценка комиссии повышает ставки для энергетической безопасности Европы, поскольку Путин пригрозил прекратить поставки газа покупателям, которые не соблюдают указ", - сказано в сообщении.

Требование Путина предусматривает, что европейские покупатели газа открывают два счета, один в иностранной валюте, а другой в рублях, и что Газпромбанк будет нести ответственность за конвертацию иностранной валюты в рубли и перечисление рублевого платежа Газпрому. Европейские правительства и компании все еще не могут понять, что означает указ в практическом плане.

Согласно предварительному юридическому анализу комиссии, который впервые был опубликован ранее в этом месяце, указ Путина существенно меняет процедуру и создает новую правовую ситуацию.

Собеседник Bloomberg, который попросил не называть его имени по скольку его мнение может быть частным отметил, что новый процесс передаст полный контроль российскому государству через его центральный банк с точки зрения того, когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательства, сказал источник в анализе. Это также дало бы России контроль над применимым обменным курсом, которым Москва могла бы манипулировать в своих интересах.

Анализ Еврокомиссии предупредил, что этот новая процедура может привести к новым затратам для покупателя, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией, сказал источник.

Этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на вторжение Москвы в Украину и применяемые к российскому правительству, ее центральному банку и их доверенным лицам. Этот процесс может также повлиять на другие запреты на различные инструменты денежного рынка, которые могут быть выпущены Газпромбанком.

Напомним, Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия.