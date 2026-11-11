"Укрэнерго" объявило графики отключений на 12 ноября

12 ноября в части областей Украины в течение всех суток будут действовать плановые отключения электроэнергии. Для всех категорий потребителей будут применяться от одной до трех очередей почасовых отключений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

Для индустрии в течение суток будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной ограничений остаются последствия российских атак на энергосистему.

В "Укрэнерго" отметили, что энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.

Актуальные графики отключения могут отличаться в зависимости от региона, поэтому потребителям советуют проверять информацию на официальных страницах своих операторов систем распределения.

Напомним, 10 ноября из-за повреждения энергетической инфраструктуры аварийные отключения вводились в Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.