ДТЭК запустил новый канал информирования об отключении света в Киеве

ДТЭК "Киевские электросети" начал сотрудничество с правительственной горячей линией "Струм". Жители столицы могут узнать графики отключений электроэнергии.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Для получения консультации необходимо позвонить по номеру 1549 .

На горячей линии можно узнать:

как применяются графики стабилизационных отключений;

есть ли электроэнергия по конкретному адресу;

что делать, если в доме нет света.

Таким образом, киевляне получили дополнительный канал связи, по которому можно выяснить ситуацию с электроснабжением и получить рекомендации в случае отключения электроэнергии.

Какими будут отключения света зимой

Как ранее сообщалось, остальную осень и зимний период Украина, скорее всего, проведет в условиях отключений электроэнергии. Ограничения могут быть подобны тем, которые потребители уже наблюдают сейчас.

Графики отключений будут зависеть от последствий российских атак. Если враг будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре, в отдельных регионах могут вводить аварийные отключения.

Таким образом, стабильность электроснабжения зимой будет зависеть не только от наличия поколения, но и от того, насколько эффективно Украина сможет защитить ключевые узлы передачи электроэнергии.