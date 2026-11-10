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ДТЭК запустил новый канал информирования об отключении света в Киеве
ДТЭК "Киевские электросети" начал сотрудничество с правительственной горячей линией "Струм". Жители столицы могут узнать графики отключений электроэнергии.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.
Для получения консультации необходимо позвонить по номеру 1549 .
На горячей линии можно узнать:
- как применяются графики стабилизационных отключений;
- есть ли электроэнергия по конкретному адресу;
- что делать, если в доме нет света.
Таким образом, киевляне получили дополнительный канал связи, по которому можно выяснить ситуацию с электроснабжением и получить рекомендации в случае отключения электроэнергии.
Какими будут отключения света зимой
Как ранее сообщалось, остальную осень и зимний период Украина, скорее всего, проведет в условиях отключений электроэнергии. Ограничения могут быть подобны тем, которые потребители уже наблюдают сейчас.
Графики отключений будут зависеть от последствий российских атак. Если враг будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре, в отдельных регионах могут вводить аварийные отключения.
Таким образом, стабильность электроснабжения зимой будет зависеть не только от наличия поколения, но и от того, насколько эффективно Украина сможет защитить ключевые узлы передачи электроэнергии.