ДТЕК запустив новий канал інформування про відключення світла в Києві

ДТЕК “Київські електромережі” розпочав співпрацю з урядовою гарячою лінією “Струм”. Жителі столиці можуть дізнатися про графіки відключень електроенергії.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Для отримання консультації потрібно зателефонувати за номером 1549.

На гарячій лінії можна дізнатися:

як застосовуються графіки стабілізаційних відключень;

чи є електроенергія за конкретною адресою;

що робити, якщо в оселі немає світла.

Таким чином, кияни отримали додатковий канал зв'язку, через який можна з'ясувати ситуацію з електропостачанням та отримати рекомендації у разі відключення електроенергії.

Якими будуть відключення світла взимку

Як раніше повідомляось, решту осені та зимовий період Україна, найімовірніше, проведе в умовах відключень електроенергії. Обмеження можуть бути подібними до тих, які споживачі вже спостерігають зараз.

Графіки відключень залежатимуть від наслідків російських атак. Якщо ворог завдаватиме нових ударів по енергетичній інфраструктурі, в окремих регіонах можуть запроваджувати аварійні відключення.

Таким чином, стабільність електропостачання взимку залежатиме не лише від наявності генерації, а й від того, наскільки ефективно Україна зможе захистити ключові вузли передачі електроенергії.