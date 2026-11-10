Україні бракує понад $32 млрд зовнішнього фінансування на 2027 рік - Мінфін

Україна вже отримала близько $30 млрд міжнародної бюджетної допомоги у 2026 році та до кінця року очікує ще приблизно $20 млрд погодженого фінансування. Водночас на 2027 рік потреба у зовнішніх коштах оцінюється у $52,6 млрд, із яких наразі не забезпечено $32,6 млрд.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мінфіну.

Оцінка потреби ґрунтується на базовому сценарії Міжнародного валютного фонду, що передбачає продовження повномасштабної війни протягом 2027 року.

Звідки Україна планує залучати кошти

Україна розраховує, що Європейський Союз допоможе покрити дві третини фінансових потреб наступного року. Паралельно уряд продовжує переговори з іншими міжнародними донорами.

Серед можливих джерел фінансування також розглядають використання заморожених російських активів і механізми залучення коштів, які не збільшуватимуть державний борг.

За інформацією Мінфіну, представники МВФ, Європейської комісії, Світового банку та інших міжнародних партнерів поінформували учасників зустрічі про роботу із залучення додаткових ресурсів. Сторони домовилися посилити координацію, щоб швидше закрити незабезпечену частину фінансових потреб України.

Міжнародні партнери обговорили реформи та підтримку економіки

Окремою темою засідання стало виконання Україною зобов’язань у межах програм підтримки ЄС, МВФ і Світового банку, а також подальші пріоритети реформ.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що Україна продовжує впроваджувати зміни, необхідні для європейської інтеграції, попри повномасштабну війну. Зокрема, Верховна Рада підтримала у першому читанні два пов’язані законопроєкти, необхідні для приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Учасники також розглянули звіт Європейської комісії щодо прогресу України за 2026 рік, питання гармонізації законодавства з нормами ЄС та покращення бізнес-клімату. За оцінкою Єврокомісії, Україна досягла помітного прогресу за двома напрямами роботи Мінфіну - оподаткуванням і митним союзом.

Ще одним блоком обговорення став вплив російських атак на економіку. Партнери розглянули підтримку підприємств, захист транспортної та експортної інфраструктури, відновлення енергетичних об’єктів і забезпечення безперебійної роботи критичних послуг.

Серед пріоритетів залишається підготовка до зими, зокрема підтримка енергетичного сектору та прифронтових громад. Учасники домовилися координувати допомогу й прискорити її надання постраждалим регіонам і підприємствам.

Наступне засідання Керівного комітету Української платформи донорів заплановане на січень 2027 року - воно відбудеться в межах заходів URC 2027.

Українська платформа донорів об’єднує Україну, країни G7, Європейський Союз, інших міжнародних партнерів і фінансові організації. Її завдання - координувати бюджетну підтримку, сприяти проведенню реформ і забезпечувати довгострокове відновлення країни. За даними Мінфіну, платформа налічує 25 учасників і вісім міжнародних організацій.

Нагадаємо, уряд прискорює переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування країни у 2027 році. Київ розраховує узгодити конкретні зобов'язання донорів до кінця листопада, а також забезпечити безперервність фінансової підтримки у 2028 році.