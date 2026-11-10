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Украине не хватает более $32 млрд внешнего финансирования на 2027 год - Минфин

гривна
Украина ожидает еще $20 млрд международной бюджетной помощи до конца 2026 года / Freepik

Украина уже получила около $30 млрд международной бюджетной помощи в 2026 году и до конца года ожидает еще около $20 млрд согласованного финансирования. В то же время на 2027 год потребность во внешних средствах оценивается в $52,6 млрд, из которых в настоящее время не обеспечено $32,6 млрд.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минфина.

Оценка потребности основывается на базовом сценарии Международного валютного фонда, предусматривающего продолжение полномасштабной войны в течение 2027 года.

Откуда Украина планирует привлекать средства

Украина рассчитывает, что Европейский Союз поможет покрыть две трети финансовых потребностей в следующем году. Параллельно правительство продолжает переговоры с другими международными донорами.

Среди возможных источников финансирования также рассматриваются использование замороженных российских активов и механизмы привлечения средств, которые не будут увеличивать государственный долг.

По информации Минфина, представители МВФ, Европейской комиссии, Всемирного банка и других международных партнеров проинформировали участников встречи о работе по привлечению дополнительных ресурсов. Стороны договорились усилить координацию, чтобы поскорее закрыть необеспеченную часть финансовых потребностей Украины.

Международные партнеры обсудили реформы и поддержку экономики

Отдельной темой заседания стало выполнение Украиной обязательств по программам поддержки ЕС, МВФ и Всемирного банка, а также дальнейшие приоритеты реформ.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что Украина продолжает внедрять изменения, необходимые для европейской интеграции, несмотря на полномасштабную войну. В частности, Верховная Рада поддержала в первом чтении два связанных законопроекта, необходимых для присоединения страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Участники также рассмотрели отчет Европейской комиссии по прогрессу Украины за 2026 год, вопрос гармонизации законодательства с нормами ЕС и улучшения бизнес-климата. По оценке Еврокомиссии Украина достигла заметного прогресса по двум направлениям работы Минфина - налогообложением и таможенным союзом.

Еще одним блоком обсуждения стало влияние российских атак на экономику. Партнеры рассмотрели поддержку предприятий, защиту транспортной и экспортной инфраструктуры, восстановление энергетических объектов и бесперебойную работу критических услуг.

Среди приоритетов остается подготовка к зиме, в частности, поддержка энергетического сектора и прифронтовых общин. Участники договорились координировать помощь и ускорить ее предоставление пострадавшим регионам и предприятиям.

Следующее заседание Управляющего комитета Украинской платформы доноров запланировано на январь 2027 года – оно состоится в рамках мероприятий URC 2027.

Украинская платформа доноров объединяет Украину, страны G7, Европейский Союз, другие международные партнеры и финансовые организации. Ее задача – координировать бюджетную поддержку, способствовать проведению реформ и обеспечивать долгосрочное восстановление страны. По данным Минфина, платформа насчитывает 25 участников и восемь международных организаций.

Напомним, правительство ускоряет переговоры с международными партнерами по финансированию страны в 2027 году. Киев рассчитывает согласовать конкретные обязательства доноров до конца ноября, а также обеспечить непрерывность финансовой поддержки в 2028 году.

Автор:
Ольга Опенько

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