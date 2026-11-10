Украина готовится к финансовым потребностям 2027: о чем правительство договаривается с международными партнерами

Правительство Украины ускоряет переговоры с международными партнерами по финансированию страны в 2027 году. Киев рассчитывает согласовать конкретные обязательства доноров до конца ноября, а также обеспечить непрерывность финансовой поддержки в 2028 году.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, Украина вместе с партнерами разрабатывает общий план финансирования на следующий год. Его основные параметры уже обсудили на заседании донорской платформы.

Корецкий подчеркнул, что достижение четких договоренностей о финансовой поддержке до конца ноября является критически важным для Украины. Он отметил роль Европейского Союза в координации международной помощи и выразил надежду на совместные решения всех партнеров для покрытия финансовых потребностей страны.

Особое внимание участники встречи уделили подготовке к зимнему периоду и обеспечению энергетической устойчивости Украины.

Украина призывает партнеров увеличить помощь энергетике

В ходе заседания Руководящего комитета Украинской платформы доноров стороны обсудили необходимость в энергетическом оборудовании, необходимом для оперативного восстановления поврежденной инфраструктуры.

В этой связи премьер-министр призвал международных партнеров увеличить взносы в Фонд поддержки энергетики Украины и ускорить поставки необходимого оборудования.

Кроме того, участники встречи обсудили подготовку к Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2027), которая состоится в Таллинне.

По словам Корецкого, конференция должна стать площадкой для принятия конкретных решений по восстановлению страны.

Таким образом, переговоры с международными донорами охватывают сразу несколько ключевых направлений: обеспечение бюджетных потребностей Украины в 2027 году, сохранение финансовой поддержки в 2028 году и усиление помощи энергетическому сектору в преддверии зимы.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года Украине необходимо привлечь около 29 млрд евро дополнительного внешнего финансирования. Несмотря на риски задержки международной помощи, правительство уверяет, что средств на выплаты военнослужащим хватит.