Украине в 2027 году понадобится более $52 млрд внешнего финансирования, — Корецкий

Потребность Украины во внешнем бюджетном финансировании на 2027 год превышает 52 миллиарда долларов.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, из этой суммы почти $20 млрд уже четко определены в рамках договоренностей с партнерами, однако остальные средства еще предстоит привлечь.

"На 2027 год она превышает $52 млрд. Почти $20 млрд уже четко определены в рамках договоренностей с ЕС, МВФ и Японией, еще свыше $32,6 млрд (€30 млрд) нам нужно привлечь. От этих средств зависит обороноспособность страны, выплата пенсий, поддержка работы больниц и бизнеса", - отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что бюджетные расходы на сектор безопасности и обороны в следующем году составят около 44% ВВП, из-за чего возникает потребность в дополнительных ресурсах. При этом внебюджетная потребность для сил обороны оценивается на уровне $45 млрд (€40 млрд).

Украинская сторона со своей стороны продолжает выполнение необходимых условий для сохранения поддержки.

"На этой неделе Правительство со своей стороны должно утвердить все необходимые решения для продления финансирования, а Парламент рассмотреть законопроекты, предусмотренные программами поддержки МВФ, Всемирного банка и ЕС", - сообщил премьер-министр.

Корецкий выступил на министерском круглом столе в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка по видеосвязи из Киева после очередного массированного удара РФ по украинской энергетике. Он подчеркнул, что систематические атаки врага на критическую инфраструктуру, бизнес и производства приведут к потерям бюджета.

"Из-за разрушения и остановки работы предприятий до конца года налоговые поступления будут примерно на $1,5 млрд меньше прогноза", — отметил он.

В то же время, он выразил благодарность международным партнерам за определенные источники покрытия потребностей на 2026 год, отдельно отметив Европейский Союз за программу Ukraine Support Loan в размере €90 млрд на 2026–2027 годы.

Напомним, Украина получила 3,3 млрд евро от ЕС на закупку дронов и ракет. Финансовый транш поступил в рамках действующей кредитной программы Ukraine Support Loan для срочного покрытия оборонных нужд Сил обороны Украины.