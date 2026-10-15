Україні у 2027 році знадобиться понад $52 млрд зовнішнього фінансування, — Корецький

Потреба України у зовнішньому бюджетному фінансуванні на 2027 рік перевищує 52 мільярди доларів.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, із цієї суми майже $20 млрд уже чітко визначено в межах домовленостей із партнерами, однак решту коштів ще належить залучити.

"На 2027 рік вона перевищує $52 млрд. Майже $20 млрд уже чітко визначено в межах домовленостей з ЄС, МВФ та Японією, ще понад $32,6 млрд (€30 млрд) нам потрібно залучити. Від цих коштів залежить обороноздатність країни, виплата пенсій, підтримка роботи лікарень і бізнесу", — зазначив Корецький.

Він підкреслив, що бюджетні видатки на сектор безпеки та оборони наступного року становитимуть майже 44% ВВП, через що виникає потреба у додаткових ресурсах. При цьому позабюджетна потреба для Сил оборони оцінюється на рівні $45 млрд (€40 млрд).

Українська сторона зі свого боку продовжує виконання необхідних умов для збереження підтримки.

"Цього тижня Уряд зі свого боку має затвердити всі необхідні рішення для продовження фінансування, а Парламент розглянути законопроєкти, передбачені програмами підтримки МВФ, Світового банку та ЄС", — повідомив прем'єр-міністр.

Корецький виступив на міністерському круглому столі в рамках щорічних зборів МВФ і Світового банку по відеозв’язку з Києва після чергового масованого удару РФ по українській енергетиці. Він наголосив, що систематичні атаки ворога на критичну інфраструктуру, бізнес та виробництва призведуть до втрат бюджету.

"Через руйнування і зупинку роботи підприємств до кінця року податкові надходження будуть приблизно на $1,5 млрд меншими за прогноз", — зауважив він.

Водночас він висловив вдячність міжнародним партнерам за визначені джерела покриття потреб на 2026 рік, окремо відзначивши Європейський Союз за програму Ukraine Support Loan обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки.

Нагадаємо, Україна отримала 3,3 млрд євро від ЄС на закупівлю дронів і ракет. Фінансовий транш надійшов у межах чинної кредитної програми Ukraine Support Loan для термінового покриття оборонних потреб Сил оборони України.