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Україна отримала 3,3 млрд євро від ЄС на закупівлю дронів і ракет

Прапор ЄС
Україна отримала 3,3 млрд євро від ЄС на закупівлю дронів і ракет / Unsplash

Україна отримала черговий фінансовий транш від Європейського Союзу в розмірі 3,3 млрд євро в межах кредитної програми Ukraine Support Loan.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, залучені кошти спрямують на фінансування першочергових потреб українського війська, зокрема на закупівлю ракет і безпілотників. 

Він висловив подяку президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, усій Європейській комісії та державам-членам блоку за послідовну фінансову підтримку та зміцнення спроможностей Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія схвалила виділення Україні кредиту обсягом 6,1 млрд євро на закупівлю дронів та ракет для систем Patriot. Рішення ухвалили для термінового покриття потреб протиповітряної оборони країни.

Автор:
Максим Кольц

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