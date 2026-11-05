Постачання продуктів військовим переведуть у цифрову систему для боротьби з корупцією

Забезпечення Збройних сил України та Держспецтрансслужби продуктами харчування переведуть у цифрову систему DOT-Chain Food. Оформлення документів через платформу стане обов’язковим для постачальників, військових частин та Агенції оборонних закупівель ДОТ.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міноборони.

DOT-Chain Food за понад два роки роботи довела свою ефективність, тому Міноборони масштабує використання платформи. Відтепер усі документи, пов’язані з продовольчим забезпеченням, оформлюватимуться та підписуватимуться в електронній системі.

Які документи переведуть у DOT-Chain Food

Раніше платформа дозволяла військовим частинам і постачальникам оформлювати основні документи в електронному вигляді. Водночас близько 20% підрозділів продовжували вести частину документації на папері, використовуючи систему переважно для подання заявок.

Новий наказ передбачає повний перехід на електронний документообіг. Обов’язковому оформленню через DOT-Chain Food підлягатимуть:

заявки на закупівлю продуктів харчування, які необхідно подавати не пізніше ніж за 10 днів до запланованої поставки;

комунікація між військовими частинами та постачальниками щодо асортименту продукції й доставки;

акти приймання-передачі товарів із підписанням кваліфікованим електронним підписом;

акти про порушення договірних умов у разі недотримання вимог щодо якості, повноти або строків поставки.

Постачальники також мають взаємодіяти з військовослужбовцями, відповідальними за продовольче забезпечення, виключно через DOT-Chain Food.

У системі фіксуватимуть порушення якості продуктів

Перед запровадженням обов’язкового використання платформи Міноборони розширило її функціонал.

Зокрема, вдосконалено механізм автоматичних рекламацій, який дозволяє фіксувати порушення умов постачання. Тепер до акта про невідповідність якості продуктів можна одразу додавати фотодокази.

Ця функція доступна з вересня 2026 року.

У разі порушення умов договору військова частина зможе зафіксувати невідповідність у системі. Це стане підставою для застосування до постачальника передбачених контрактом санкцій.

Як цифровізація вплине на постачання продуктів для військових

У Міноборони очікують, що повний перехід на електронний документообіг дозволить оптимізувати процес продовольчого забезпечення за кількома напрямами.

Прозорість комунікації. Усі домовленості щодо замовлення, асортименту та доставки фіксуватимуться в системі. Це має зменшити розбіжності між даними про замовлені товари, фактичним прийманням продукції та оплатою.

Швидкість постачання. Відмова від паперових документів допоможе скоротити адміністративні процедури та прискорити процес забезпечення військових частин — від оформлення заявки до отримання продуктів.

Посилення контролю. Електронна фіксація порушень дозволить оперативніше реагувати на недотримання постачальниками умов договорів, зокрема щодо якості, кількості та строків доставки продукції.

Зменшення корупційних ризиків. Переведення документообігу та комунікації в єдину цифрову систему має мінімізувати людський фактор і можливості для зловживань.

Раніше Міністерство оборони України також повідомляло про оновлення сухпайків для військових на передовій. Нові набори передбачають два окремі раціони замість одного добового польового набору, безполуменеві нагрівачі, готові страви в реторт-упаковках і таблетки для знезараження води.

Нагадаємо, у липні в DOT-Chain Defence запрацював конструктор ударних дронів, який дозволяє підрозділам обирати комплектацію БпЛА під конкретні бойові завдання ще на етапі замовлення.

Також Агенція оборонних закупівель законтрактувала понад 22 тис. наземних роботизованих комплексів на 2026 рік. Частину таких комплексів військові вже отримують через DOT-Chain Defence.