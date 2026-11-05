Вперше з 1987 року: акції Toyota злетіли на 16% за день

Котирування акцій Toyota Motor Corp. продемонстрували найбільше одноденне зростання за майже чотири десятиліття після того, як автоконцерн покращив річний прогноз прибутку завдяки сильному попиту на гібриди та розширив програму повернення капіталу акціонерам.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

На торгах у Токіо цінні папери автовиробника злетіли більш ніж на 16%, що стало найпотужнішим ривком компанії з 1987 року. Сплеск оптимізму інвесторів був підкріплений очікуваннями можливого пом'якшення митної політики президента США Дональда Трампа після перемоги демократів на проміжних виборах, проте головним драйвером стали саме сильні фінансові звіти компанії.

Toyota підвищила річний прогноз операційного прибутку на 15% — до 24,7 мільярда доларів (3,9 трильйона єн) за фінансовий рік, що закінчується в березні 2027 року. За тримісячний період, який завершився у вересні, прибуток концерну зріс на 34% — до 1,1 трильйона єн, перевершивши ринкові очікування та зафіксувавши перший приріст за останні шість кварталів.

Оптимістичні показники допомогли зменшити тривогу інвесторів щодо падіння попиту в Китаї, війни в Ірані та торговельних тарифів США. За словами головного бухгалтера компанії Таканорі Адзуми, скорочення внутрішніх витрат дозволило нівелювати подорожчання матеріалів та наслідки тривалого конфлікту на Близькому Сході.

Масштабний buyback та виклики на ринку Китаю

Toyota збільшила програму зворотного викупу акцій до 1,3 трильйона єн. Загалом автогігант планує спрямувати до 14 трильйонів єн на виплати акціонерам протягом наступних п'яти років. Про згоду виставити свої пакети акцій на викуп уже заявили страхові компанії Mitsui Sumitomo Insurance, Aioi Nissay Dowa Insurance, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance та Sompo Japan Insurance.

Водночас автоконцерн дещо знизив річний план продажів — з 11,18 мільйона до 10,99 мільйона автомобілів. Перегляд відбувся на тлі тривалого спаду продажів у Китаї, де іноземні бренди продовжують поступатися часткою ринку місцевим виробникам на чолі з BYD Co. За оцінками Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), цьогоріч продажі в секторі впадуть на 22%, після чого покажуть незначне зростання на 2% у 2027 році.

Щоб переломити негативний тренд, Toyota планує представити в Китаї нове покоління популярної моделі Corolla, а керівництво компанії також натякнуло на створення її повністю електричної версії.

Крім того, компанія будує новий завод у Шанхаї, де у вересні 2027 року стартує випуск електромобілів бренду Lexus. За словами фінансового директора Йоїчі Міядзакі, метою буде скорочення часу розробки нових моделей до 18 місяців.

Паралельно концерн оголосив про низку внутрішніх структурних трансформацій, зокрема про заснування окремого підрозділу, що спеціалізуватиметься на розробках у сфері робототехніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що японська Toyota очікувала на перше за шість кварталів зростання операційного прибутку. Позитивну динаміку забезпечували ослаблення курсу єни та стабільно високий попит на маржинальні гібридні авто, які компенсували падіння обсягів продажів у Китаї та країнах Близького Сходу.