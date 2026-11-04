Прибуток Toyota вперше за шість кварталів зросте завдяки попиту на гібриди

Японська автомобільна корпорація Toyota готується повідомити про перше зростання операційного прибутку за останні шість кварталів. Позитивну динаміку забезпечили ослаблення єни та стабільно високий попит на маржинальні гібридні авто, які компенсували падіння продажів у Китаї та на Близькому Сході.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За медіанною оцінкою дев'яти експертів, операційний прибуток автовиробника за липень-вересень підскочить на 18% — до 992 мільярдів єн (близько 6,3 мільярда доларів). Виручка за звітний період прогнозується зі зростанням на 8% — до 13,4 трильйона єн. Також фінансовим показникам сприяла відсутність витрат, пов'язаних з американськими тарифами, які тиснули на звітність роком раніше.

Падіння в Китаї та успіх гібридів у Північній Америці

Світові продажі автомобілів марок Toyota і Lexus у третьому кварталі скоротилися на 4% — трохи більше ніж до 2,5 мільйона одиниць. Головними факторами зниження стали спад реалізації в Китаї на 22% та обвал на третину на ринку Близького Сходу. У КНР японський концерн зіткнувся із жорсткою конкуренцією з боку місцевих виробників електрокарів.

Водночас у Північній Америці продажі електрифікованих моделей із вищою маржинальністю злетіли більш ніж на 30% — майже до 430 тисяч машин. При цьому загальні обсяги продажу бренду в США зросли менш ніж на 1%. На тлі здорожчання бензину споживачі віддають перевагу економним гібридним установкам замість суто бензинових або акумуляторних авто.

Крім того, інвестори зосереджені на капіталовкладеннях компанії в автономне водіння, програмне забезпечення та автоматизацію виробництва. За підрахунками самої Toyota, починаючи з 2028 року модернізація заводів із впровадженням роботизованих ліній коштуватиме приблизно 1 трильйон єн щорічно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі Toyota падають сьомий місяць поспіль через обвал попиту в Китаї. Світові продажі автомобілів японської корпорації Toyota Motor Corp. знову скоротилися минулого місяця. Показник демонструє безперервне падіння вже сьомий місяць поспіль через затяжний спад на ринку Китаю, де традиційні автоконцерни програють конкуренцію місцевим виробникам електромобілів.