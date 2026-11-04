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Прибыль Toyota впервые за шесть кварталов вырастет благодаря спросу на гибриды.

Toyota
Прибыль Toyota впервые за шесть кварталов вырастет благодаря спросу на гибриды. / Unsplash

Японская автомобильная корпорация Toyota готовится сообщить о первом росте операционной прибыли за последние шесть кварталов. Положительная динамика обеспечила ослабление иены и стабильно высокий спрос на маржинальные гибридные авто, которые компенсировали падение продаж в Китае и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По медианной оценке девяти экспертов, операционная прибыль автопроизводителя за июль-сентябрь подскочит на 18% - до 992 миллиардов иен (около 6,3 миллиарда долларов). Выручка за отчетный период прогнозируется с ростом на 8% — до 13,4 триллиона иен. Также финансовым показателям способствовало отсутствие расходов, связанных с американскими тарифами, которые давили на отчетность годом ранее.

Падение в Китае и успех гибридов в Северной Америке

Мировые продажи автомобилей марок Toyota и Lexus в третьем квартале сократились на 4% — чуть более 2,5 миллиона единиц. Главными факторами понижения стали спад реализации в Китае на 22% и обвал на треть на рынке Ближнего Востока. В КНР японский концерн столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны производителей электрокаров.

В то же время в Северной Америке продажи электрифицированных моделей с более высокой маржинальностью взлетели более чем на 30% — почти до 430 тысяч машин. При этом общие объемы продаж бренда в США выросли менее чем на 1%. На фоне удорожания бензина потребители предпочитают экономные гибридные установки вместо чисто бензиновых или аккумуляторных авто.

Кроме того, инвесторы сосредоточены на капиталовложениях компании в автономное вождение, программное обеспечение и автоматизацию производства. По подсчетам самой Toyota, начиная с 2028 года, модернизация заводов с внедрением роботизированных линий будет стоить примерно 1 триллион иен ежегодно.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи Toyota падают седьмой месяц подряд из-за обвала спроса в Китае. Мировые продажи автомобилей японской корпорации Toyota Motor Corp. снова сократились в прошлом месяце. Показатель демонстрирует непрерывное падение уже седьмой месяц подряд из-за затяжного спада на рынке Китая, где традиционные автоконцерны проигрывают конкуренцию местным производителям электромобилей.

Автор:
Максим Кольц

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