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Rheinmetall во второй раз сократил прогноз продаж на 2026 год: акции оборонного гигинта упали на 18%

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Акции Rheinmetall обвалились более чем на 18% / Depositphotos

Акции немецкого оборонного гиганта Rheinmetall упали более чем на 18% в начале торгов во Франкфурте. Падение было столь резким, что биржевую торговлю ненадолго приостановили через несколько минут. Причиной послужили изменения в финансовых прогнозах компании на 2026 год.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Немецкий производитель оружия и военной техники во второй раз за год сократил план продаж. Компания ожидает объем продаж на уровне около €13,2 млрд , хотя раньше прогнозировала от €13,7 млрд до €14,2 млрд.  

Причины задержек и новые прогнозы

Снижение показателей связано с задержками по программе бронированных машин Boxer, из-за которых выполнение заказов было перенесено на следующий год.   Кроме того, на прогноз повлияла отмена Германией заказов на шесть фрегатов F126.

Также партнерства, на которые рассчитывала компания, в частности, по производству оружия в сотрудничестве с нидерландским стартапом Destinus, принесут доход позже. Операционная рентабельность компании пересмотрена до 18,5 % по сравнению с предварительной оценкой в 19%.

В то же время квартальные показатели компании продемонстрировали рост: продажи увеличились на 32% до €3,15 млрд, а операционная прибыль выросла на 62% до €553 млн.  

Аналитики Barclays во главе с Афонсо Осорио отмечают, что ключевым вопросом остается то, уменьшит ли изменение сроков контракта Boxer стоимость сделки. Стремительный рост спроса на оружие в результате войны в Украине ранее удвоил стоимость акций Rheinmetall, однако сейчас задержки государственных контрактов тормозят развитие компании в Германии.

В отличие от Rheinmetall, конкуренты – итальянская компания Leonardo и немецкая Hensoldt – повысили свои годовые прогнозы.

Напомним, в июле концерн Rheinmetall получил от Украины контракт на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности калибра 155-мм на десятки миллионов евро.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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