Rheinmetall вдруге скоротив прогноз продажів на 2026 рік: акції оборонного гігінта впали на 18%

Акції німецького оборонного гіганта Rheinmetall впали більш ніж на 18% на початку торгів у Франкфурті. Падіння було настільки різким, що біржову торгівлю ненадовго призупинили через кілька хвилин. Причиною стали зміни у фінансових прогнозах компанії на 2026 рік.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Німецький виробник зброї та військової техніки вдруге за рік скоротив план продажів. Компанія очікує обсяг продажів на рівні близько €13,2 млрд, хоча раніше прогнозувала від €13,7 млрд до €14,2 млрд.

Причини затримок та нові прогнози

Зниження показників пов'язане із затримками за програмою броньованих машин Boxer, через які виконання замовлень перенесли на наступний рік. Крім того, на прогноз вплинуло скасування Німеччиною замовлень на шість фрегатів F126.

Також партнерства, на які розраховувала компанія, зокрема з виробництва зброї у співпраці з нідерландським стартапом Destinus, принесуть дохід пізніше. Операційну рентабельність компанії переглянуто до 18,5% порівняно з попередньою оцінкою в 19%.

Водночас квартальні показники компанії продемонстрували зростання: продажі збільшилися на 32% до €3,15 млрд, а операційний прибуток зріс на 62% до €553 млн.

Аналітики Barclays на чолі з Афонсо Осоріо зазначають, що ключовим питанням залишається те, чи зменшить зміна термінів контракту Boxer вартість угоди. Стрімке зростання попиту на зброю через війну в Україні раніше подвоїло вартість акцій Rheinmetall, проте зараз затримки державних контрактів гальмують розвиток компанії в Німеччині.

На відміну від Rheinmetall, конкуренти — італійська компанія Leonardo та німецька Hensoldt — підвищили свої річні прогнози.

Нагадаємо, у липні концерн Rheinmetall отримав від України контракт на постачання артилерійських боєприпасів великої дальності калібру 155-мм на десятки мільйонів євро.