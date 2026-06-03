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Рекордні €5,7 млрд на зброю: Румунія підписала з Rheinmetall найбільший контракт в історії компанії

завод Rheinmetall
Rheinmetall отримав від Румунії найбільше замовлення за всю історію / Вікіпедія

Німецький оборонний концерн Rheinmetall підписав з Румунією найбільший міжнародний контракт у своїй новітній історії на суму €5,7 мільярда. Угода передбачає постачання сучасних БМП, зенітних систем, військово-морських суден та великої партії боєприпасів, що дозволить створити нові робочі місця на румунських підприємствах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Для виконання цих зобов'язань концерн розширить власні промислові потужності в Румунії та передасть країні нові технології. Поставки техніки розпочнуться у 2028 році, а завершення програми заплановане на 2030 рік.

Програма озброєння включає такі запущені у виробництво проєкти:

  • 298 машин Lynx останнього покоління, більшість із яких становитимуть бойові машини піхоти, а також модифікації броньованого міномета, командно-штабної машини та евакуаційного медичного транспорту; 
  • системи протиповітряної оборони Skyranger на базі платформи Lynx, до впровадження яких концерн підтримуватиме у робочому стані наявні зенітні установки Gepard; 
  • боєприпаси середнього калібру для зенітних комплексів та БМП; 
  • два патрульні катери для відкритого моря; 
  • два катери підтримки водолазів.

Усі судна будуються за новою перевіреною конструкцією сегмента військово-морських систем.

Зазначається, що Rheinmetall інвестує в румунську промисловість кілька сотень мільйонів євро. Понад 50% доданої вартості створюватиметься на території Румунії із залученням понад 200 місцевих субпідрядників, що забезпечить появу тисяч робочих місць. Головним майданчиком для реалізації замовлень виступить дочірня компанія Rheinmetall Automecanica у місті Медіаш.

"Контракт, укладений між румунською владою та Rheinmetall, не лише є можливістю модернізувати оборонний потенціал Румунії, але й є важливим кроком до відродження національної оборонної промисловості, оскільки понад 50% виробництва здійснюватиметься в Румунії або у співпраці з місцевими компаніями", — прокоментував подію керівник офісу прем'єр-міністра Румунії Міхай Юрка.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків. Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Раніше керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році. 

Автор:
Тетяна Ковальчук
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