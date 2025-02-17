У Rheinmetall повідомили, коли в Україні запрацює завод з виробництва боєприпасів

Завод Rheinmetall з виробництва боєприпасів на території України запрацює у 2026 році. Війна не впливає на будівництво оборонних підприємств.

Про це заявив керівник німецького концерну Армін Паппергер в інтерв’ю Deutsche Welle.

Він зауважив, що в Україні будівництво триває повільніше, аніж у Німеччині, через "бюрократичні бар'єри". Але, за словами Паппергера, загалом співпраця з Міноборони України розвивається добре.

Керівник Rheinmetall також розповів, що в Україні першим почав працювати завод із ремонту техніки. У 2026 році планують відкрити завод із виробництва боєприпасів, а третім підприємством має бути завод з виробництва зенітних систем.

Паппергер також зазначив, що війна в Україні фактично не впливає на будівництво оборонних підприємств.

"Ми ж не на лінії фронту. Основні бойові дії тривають там. Так, бувають ракетні удари, ви це знаєте краще за мене. Але до цього можна підготуватися. На саме виробництво це не впливає", — наголосив гендиректор Rheinmetall.

Зеленський обговорив із директором Rheinmetall розширення співпраці

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером і обговорив розширення співпраці.

"Ми вже маємо успішні кейси спільного ремонту техніки та локалізації виробництва, і Україна готова масштабувати: боєприпаси, бронетехніка, засоби ППО. Що більше цього буде, то безпечнішою зрештою стане наша Європа", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Як повідомляє пресслужба президента, ключової темою розмови був розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю. У свою чергу Зеленський наголосив на важливості збільшувати інвестиції в Україну, оскільки це зміцнить європейську безпеку.

Україна готова до створення спільних підприємств

У неділю, 16 лютого, міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із генеральним директором німецької збройової компанії Rheinmetall Арміном Паппергером та обговорив плани на співпрацю.

"Продовжуємо діалог з індустріальними партнерами... Обговорили співпрацю у виробництві боєприпасів, бронетехніки та систем ППО. Для України ключове значення має розвиток власного ОПК, і ми відкриті до обміну досвідом з партнерами", - зазначив український міністр.

Він наголосив, що Україна готова до створення спільних підприємств. За словами Умєрова, в України уже є успішний досвід такої співпраці, тож наразі Міноборони продовжує розширювати виробничі можливості разом із партнерами.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він вироблятиме і ремонтуватиме техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але в компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, а український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.