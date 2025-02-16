"Укроборонпром" і французька Thales створять спільне підприємство для розвитку оборонних технологій

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та французька компанія Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Основна мета співпраці — розвиток передових технологій у сферах протиповітряної оборони, радарних систем, радіоелектронної боротьби, тактичного зв’язку та оптико-електронних систем.

Підписання угоди відбулося під час Мюнхенської безпекової конференції за участі міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Олег Гуляк наголосив, що співпраця з Thales сприятиме зміцненню повітряної безпеки країни та дозволить українським фахівцям працювати з новітніми оборонними технологіями.

"Практичними наслідками партнерства з Thales International SAS стануть щільніше закриття українського неба від російських загроз і набуття нашими зброярами нового досвіду роботи з найсучаснішими технологіями. Це черговий крок до створення на базі нашої оборонки Арсеналу вільного світу", — зазначив він.

Сметанін підкреслив, що "Укроборонпром" уже тривалий час співпрацює з Thales, а створення спільного підприємства стане вагомим кроком у зміцненні оборонного потенціалу України.

Додамо, нещодавно "Укроборонпром" та Польська зброярська група (PGZ) підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва боєприпасів та обслуговування техніки.