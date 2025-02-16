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"Укроборонпром" і французька Thales створять спільне підприємство для розвитку оборонних технологій

"Укроборонпром" і французька Thales створять спільне підприємство для розвитку оборонних технологій
Фото: "Укроборонпром"

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та французька компанія Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Основна мета співпраці — розвиток передових технологій у сферах протиповітряної оборони, радарних систем, радіоелектронної боротьби, тактичного зв’язку та оптико-електронних систем.

Підписання угоди відбулося під час Мюнхенської безпекової конференції за участі міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Олег Гуляк наголосив, що співпраця з Thales сприятиме зміцненню повітряної безпеки країни та дозволить українським фахівцям працювати з новітніми оборонними технологіями.

"Практичними наслідками партнерства з Thales International SAS стануть щільніше закриття українського неба від російських загроз і набуття нашими зброярами нового досвіду роботи з найсучаснішими технологіями. Це черговий крок до створення на базі нашої оборонки Арсеналу вільного світу", — зазначив він.

Сметанін підкреслив, що "Укроборонпром" уже тривалий час співпрацює з Thales, а створення спільного підприємства стане вагомим кроком у зміцненні оборонного потенціалу України.

Додамо, нещодавно "Укроборонпром" та Польська зброярська група (PGZ) підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва боєприпасів та обслуговування техніки. 

Автор:
Тетяна Гойденко