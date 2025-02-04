ППО та боєприпасів буде ще більше: Україна та Польща домовилися про співпрацю у виробництві зброї

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість"та Польська зброярська група (PGZ) підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва боєприпасів та обслуговування техніки.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, у сферу спільних інтересів України та Польщі увійшли напрямки боєприпасів, бронетехніки, артилерії та протиповітряної оборони.

Крім цього, йдеться про розробку фінансових механізмів для подальшого залучення коштів, які передбачені Європейською оборонною стратегією та Європейською оборонно-промисловою програмою.

"Польща для нас є стратегічним партнером, з яким ми маємо добре вибудовані відносини. Тому кожна нова спільна ініціатива важлива, зокрема для зміцнення нашої оборонки та нашого війська. Впевнений, що попереду у нас чимало проєктів, які ми будемо реалізовувати спільно з польськими колегами", – розповів генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

"Я вдячний Уряду Польщі за сприяння співпраці оборонних галузей наших країн на такому високому рівні. Ця підтримка є надзвичайно цінною в тих умовах, в яких розвивається український ОПК. На сьогодні, ми маємо величезну потребу у вибухових речовинах, критичних компонентах. А також у поглибленні співробітництва не просто на рівні оборонних компаній – а й на рівні галузей", – підкреслив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Він висловив переконання, що країни зможуть "бути однаково корисні одне одному", і в результаті обороноздатність обох держав стане тільки міцнішою.

Нагадаємо, бельгійська компанія Thales підписала меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством для спільного виробництва ракет, призначених для боротьби з ворожими безпілотниками.

Окрім цього, франко-німецький оборонний концерн KNDS, що є одним з найважливіших промислових партнерів українських військ, оголосив про відкриття анонсованого раніше дочірнього підприємства в Києві - ТОВ "КНДС Україна". Відкриття нового філіалу дасть можливість українській промисловості проводити роботи з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту систем KNDS, що має значно підвищити їхню готовність до бойових дій.