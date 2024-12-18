Rheinmetall постачатиме Україні 155-мм снаряди для артилерії

Міністерство оборони України уклало контракт з німецькою компанією Rheinmetall на постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Згідно з пресрелізом компанії, вартість замовлення, оформленого у 4 кварталі 2024 року, становить близько 9 мільйонів євро. Воно передбачає постачання кількох десятків тисяч боєприпасів різних типів у січні 2025 року.

Нагадаємо, Rheinmetall є одним з провідних світових виробників великокаліберних боєприпасів та снарядних систем. У сучасній артилерії снаряди та порохові заряди завантажуються окремо для досягнення різної дальності.

В даний час Rheinmetall є найважливішим партнером України в оборонній промисловості в її боротьбі проти російської агресії. Під час Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні компанія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розширення стратегічної співпраці. Угода спрямована на визначення та розвиток подальших областей для поглиблення співпраці між українською оборонною промисловістю та Rheinmetall.

Конкретні проєкти, які перебувають на стадії планування, включають виробництво артилерійських боєприпасів, а також постачання та виробництво бойових машин піхоти Lynx.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він вироблятиме і ремонтуватиме техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але в компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, а український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

Нещодавно стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall зведе в Україні загалом чотири заводи з виробництва озброєння. Відомо, що один із них вже працює, другий - на підході.