В Україні побудують чотири заводи концерну Rheinmetall: що відомо

Німецький концерн Rheinmetall зведе в Україні загалом чотири заводи з виробництва озброєння.Відомо, що один із них вже працює, другий - на підході.

Про це розповів директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю "ТСН".

"У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія - це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство", - зауважив Паппергер.

Він додав що Rheinmetall має намір збудувати на території України пороховий завод та підприємство з виготовлення боєприпасів.

"Третій момент - це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати", - наголосив директор німецького оборонного концерну.

Крім того Паппергер розкрив подробиці щодо готовності цих чотирьх заводів. За його словами, справи просуваються.

"Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати", - підсумував Паппергер.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн, виробник танків і бронетехніки Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він вироблятиме і ремонтуватиме техніку німецьких зразків.

Також німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.