Rheinmetall отримав офіційне замовлення від України на завод боєприпасів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів, яке було анонсоване в лютому 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Замовлення включає повне оснащення заводу всім необхідним обладнанням. Точна вартість замовлення не розголошується, але відомо, що вона сягає кількох десятків мільйонів євро.

Роботи мають розпочатися у третьому кварталі 2024 року і триватимуть кілька років, з планами запустити виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців. Також Rheinmetall разом із українським партнером буде відповідати за управління заводом.

Водночас генеральний директор Rheinmetall, Армін Паппергер, зазначив, що замовлення підкреслює досвід компанії та її готовність підтримати Україну в модернізації оборонної промисловості.

Нагадаємо, у лютому Rheinmetall оголосила про плани збудувати в Україні новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Для реалізації проекту німецький оборонний концерн і українська компанія-партнер підписали меморандум про порозуміння під час 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки.

Також у своєму повідомленні Rheinmetall вказало, що новий завод виготовлятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм та метальні заряди. Хоча точні обсяги виробництва не були уточнені, компанія заявила, що їх буде не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Зазначається, що Rheinmetall володітиме 51% акцій нового підприємства, а український партнер, назву якого поки не розкривають, отримуватиме 49%.

Додамо, у червні 2024 року німецька компанія Rheinmetall уклала з Україною угоду про початок виробництва бойових машин піхоти Lynx. Перший екземпляр планується випустити до кінця року. Проект фінансуватиметься урядом Німеччини.