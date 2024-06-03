Литва підписала контракт із Rheinmetall на будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Литва підписала угоду з німецьким оборонним концерном Rheinmetall на 180 млн євро стосовно будівництва збройного заводу.

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Про це повідомляє Міністерство економіки та інновацій Литви.

Зазначається, що міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте підписала угоду з німецьким гігантом військової промисловості Rheinmetall щодо його розвитку в Литві.

"Створення заводу «Rheinmetall» у Литві є надзвичайно значущим кроком до задоволення нагальних потреб оборони та безпеки нашої країни. Це допоможе забезпечити безперебійний доступ до необхідної зброї та боєприпасів, оскільки ми самі вироблятимемо продукти, необхідні для захисту Європи», - зауважує Армонайте.

За її словами, в новий завод планують інвестувати понад 180 млн євро. Очікується також, що на підприємстві створять щонайменше 150 нових робочих місць.

Місцезнаходження інвестиційного проекту має бути оголошено найближчими тижнями. Завод вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік.

«Ми вдячні за це довгострокове партнерство з Литвою. Це ще раз підтверджує наше прагнення бути одним із стовпів національної та міжнародної безпеки», – сказав Армін Паппергеріс, генеральний директор Rheinmetall.

Як наголошують у Мінекономіки Литви, з метою забезпечення безпеки Сейм також ухвалив зміни до законів, які створюють більш сприятливі умови для розвитку масштабних проектів.

Зміни спрощують процедури, пов’язані з плануванням територій, формуванням земельних ділянок та будівництвом. Таким чином створюються умови для того, щоб у найкоротші терміни почати діяльність такої оборонної промисловості в Литві.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

Україна разом з німецьким оборонним заводом Rheinmetall виробляють зброю для ЗСУ. Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає для них комплектуючі, повідомив директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін

Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

У грудні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році.