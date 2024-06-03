Литва подписала контракт с Rheinmetall на строительство завода по производству боеприпасов

Литва подписала соглашение с немецким оборонным концерном Rheinmetall на 180 млн евро по строительству вооруженного завода.

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Об этом сообщает Министерство экономики и инноваций Литвы.

Отмечается, что министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте подписала соглашение с немецким гигантом военной промышленности Rheinmetall по его развитию в Литве.

"Создание завода Rheinmetall в Литве является чрезвычайно значимым шагом к удовлетворению неотложных потребностей обороны и безопасности нашей страны. Это поможет обеспечить бесперебойный доступ к необходимому оружию и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить продукты, необходимые для защиты Европы", - отмечает Армонайте.

По ее словам, в новый завод планируют инвестировать более 180 млн. евро. Ожидается также, что на предприятии будет создано не менее 150 новых рабочих мест.

Местонахождение инвестиционного проекта должно быть объявлено в ближайшие недели. Завод будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.

«Мы благодарны за это долгосрочное партнерство с Литвой. Это еще раз подтверждает наше стремление быть одним из столпов национальной и международной безопасности», – сказал Армин Паппергерис, генеральный директор Rheinmetall.

Как отмечают в Минэкономики Литвы, в целях обеспечения безопасности Сейм также принял изменения в законы, создающие более благоприятные условия для развития масштабных проектов.

Изменения упрощают процедуры, связанные с планированием территорий, формированием земельных участков и строительством. Таким образом, создаются условия для того, чтобы в кратчайшие сроки начать деятельность такой оборонной промышленности в Литве.

Производство оружия Rheinmetall в Украине

Украина вместе с немецким оборонным заводом Rheinmetall производят оружие для ВСУ. Предприятия находятся в Украине, а Германия поставляет для них комплектующие, сообщил директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

В декабре 2023 года стало известно, что Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году.