Rheinmetall планирует построить в Украине четыре оружейных завода

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

Об этом пишет издание Le Monde.

"Сейчас Украина является для нас важным партнером, мы видим там потенциал от двух до трех миллиардов евро [оборота] в год", - заявил в четверг глава совета директоров компании Армин Паппергер во время презентации результатов 2023 года.

По словам Паппергера, Rheinmetall рассчитывает на всеобщее производство. около 1,1 миллиона 155 мм снарядов в среднесрочной перспективе, чтобы укрепить свою позицию мирового лидера в этой области. Ожидается, что предприятия изготовят 700 000 снарядов в 2025 году и до 500 000 уже в этом году. Отмечается, что до российского вторжения в Украину концерн производил всего 70 тыс. снарядов в год.

Издание пишет, что в середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Это здание будет копией завода боеприпасов, который Rheinemetall сейчас строит в северной Германии, в Унтерлюссе. Литва также должна принять фабрику боеприпасов из группы.

Добавим, что немецкий производитель оружия Rheinmetall ожидает рекордных продаж и роста доходов в 2024 году, поскольку война в Украине подталкивает страны НАТО к увеличению расходов на оборону. Эта тенденция будет поддерживать развитие оборонных компаний на протяжении многих лет.

Rheinmetall также объявила о намерениях построить в Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов.

Предприятие производит артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также метательные заряды. Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

"Мы хотим быть эффективным партнером для Украины в восстановлении некогда сильной оборонной технологической промышленности Украины и обеспечении автономии украинских мощностей", – сказал Паппергер, объясняя свое решение.