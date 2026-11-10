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Почти четверть компаний внедрила ИИ: НБУ исследовал использование новейших технологий украинским бизнесом

Нацбанк
НБУ исследовал использование новейших технологий украинским бизнесом / НБУ

В Украине заметно ускоряется темп внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы: доля предприятий, уже использующих технологию, за год увеличилась с 13,1% до 23,4%. Компании интегрируют ИИ для адаптации к изменениям и повышению операционной эффективности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Регулятор добавил блок вопросов о ИИ к ежеквартальным опросам предприятий по поводу их деловых ожиданий. Это соответствует мировой практике центробанков Англии, Италии, Испании, США, Канады и ЕЦБ, исследующих влияние цифровых технологий на производительность и занятость. Сравнение производилось по итогам двух волн: во II квартале 2025 года и III квартале 2026 года.

Ключевые результаты исследования НБУ

По данным Нацбанка, использование искусственного интеллекта демонстрирует следующие тенденции:

  • Рост интереса: доля предприятий, только рассматривающих возможность запуска ИИ, поднялась с 19,9% до 29,8%.
  • Уровень автоматизации: доля компаний, уже имеющих или ожидающих высокий уровень автоматизации благодаря новым технологиям, прыгнула с 2,0% до 46,8%.
  • Неравномерность внедрения: среди крупного бизнеса доля пользователей ИИ выросла с 15,3% до 33,2%. В малом бизнесе показатель вырос с 10,5% до 17,7%, а в среднем с 13,5% до 20,6%.
  • Внешняя торговля: наивысшее присутствие технологий и наибольший прирост (в 1,9 раза) зафиксирован среди компаний, объединяющих экспортные и импортные операции.
  • Отраслевые лидеры: наиболее активно ИИ внедряют в строительстве, других видах экономической деятельности и перерабатывающей промышленности. Высокая доля тех, кто не планирует пользоваться инструментом, сохраняется в агросекторе, добывающей отрасли, водо- и энергоснабжении.

Доступные инструменты и барьеры

Опрос показал, что текущая волна опирается преимущественно на генеративное ИИ, тогда как более сложные системы применяются значительно реже. Основными сферами использования остаются административные и финансовые задачи, а главной целью компаний является снижение издержек.

Распространение технологии фиксируется в большинстве областей, однако динамика зависит от близости к зоне боевых действий и релокации предприятий. В то же время вместе с практическим запуском бизнес все больше нуждается в обучении сотрудников, готовых решений и экспертного сопровождения. Еще одним серьезным вызовом является безопасность: 34% опрошенных респондентов выразили опасения по поводу конфиденциальности и защиты корпоративных данных.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк использует большие данные и искусственный интеллект для того, чтобы быстрее оценивать изменения в экономике, последствия российских атак и риски для инфляции. Один из ШИ-инструментов НБУ за несколько часов проработал более 10 тыс. записей о российских ударах, а другой помог построить модель их влияния на потребительские цены.

Автор:
Максим Кольц

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