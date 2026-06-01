Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

+0,00

EUR

51,55

+0,12

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Финансовый рынок призвал НБУ не усиливать регулирование ИИ

искусственный интеллект
НБУ готовит новые правила по искусственному интеллекту / Pixabay

Национальный банк Украины проводит опрос финансовых компаний по использованию искусственного интеллекта и готовит Белую книгу с рекомендациями по внедрению ИИ в финансовом секторе. В то же время участники рынка призывают избегать чрезмерного регулирования технологии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил главный эксперт департамента безопасности НБУ Антон Кудин на FinTech Ukraine Forum 2026 "Трансформация финтеха в условиях евроинтеграции" в Киеве, информирует "Интерфакс-Украина".

ИИ в финансах Украины

Результаты исследования планируется использовать для подготовки Белой книги, которая будет определять подходы к внедрению искусственного интеллекта и его применение в финансовом секторе.

По словам представителя регулятора, НБУ рассматривает искусственный интеллект как один из ключевых современных трендов, обладающий значительным потенциалом как для обработки данных, так и для усиления кибербезопасности. Именно поэтому было инициировано соответствующее исследование рынка.

В то же время Кудин подчеркнул, что развитие технологий не отменяет важность человеческого фактора в системах защиты. Он отметил, что специалисты по кибербезопасности остаются незаменимой составляющей эффективной защиты информационных ресурсов.

Также в НБУ подчеркнули, что системы кибербезопасности и защиты информации должны строиться с учетом архитектуры информационных систем и особенностей их функционирования.

Представители финансового рынка в свою очередь призывали к сбалансированному подходу в вопросах регулирования искусственного интеллекта. По их мнению, новые требования не должны создавать чрезмерную комплаенс-нагрузку для бизнеса или предусматривать слишком широкую трактовку понятия ИИ, что может усложнить использование технологии и требовать дополнительной отчетности от компаний.

Напомним, национальный искусственный интеллект "Дія.АІ" привлек свой первый миллион пользователей после масштабного обновления приложения. Это первый в мире государственный ИИ-агент, позволяющий получать административные услуги, заказывать документы и платить штрафы непосредственно в формате текстового чата.

Автор:
Ольга Опенько