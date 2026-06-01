Финансовый рынок призвал НБУ не усиливать регулирование ИИ

Национальный банк Украины проводит опрос финансовых компаний по использованию искусственного интеллекта и готовит Белую книгу с рекомендациями по внедрению ИИ в финансовом секторе. В то же время участники рынка призывают избегать чрезмерного регулирования технологии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил главный эксперт департамента безопасности НБУ Антон Кудин на FinTech Ukraine Forum 2026 "Трансформация финтеха в условиях евроинтеграции" в Киеве, информирует "Интерфакс-Украина".

ИИ в финансах Украины

Результаты исследования планируется использовать для подготовки Белой книги, которая будет определять подходы к внедрению искусственного интеллекта и его применение в финансовом секторе.

По словам представителя регулятора, НБУ рассматривает искусственный интеллект как один из ключевых современных трендов, обладающий значительным потенциалом как для обработки данных, так и для усиления кибербезопасности. Именно поэтому было инициировано соответствующее исследование рынка.

В то же время Кудин подчеркнул, что развитие технологий не отменяет важность человеческого фактора в системах защиты. Он отметил, что специалисты по кибербезопасности остаются незаменимой составляющей эффективной защиты информационных ресурсов.

Также в НБУ подчеркнули, что системы кибербезопасности и защиты информации должны строиться с учетом архитектуры информационных систем и особенностей их функционирования.

Представители финансового рынка в свою очередь призывали к сбалансированному подходу в вопросах регулирования искусственного интеллекта. По их мнению, новые требования не должны создавать чрезмерную комплаенс-нагрузку для бизнеса или предусматривать слишком широкую трактовку понятия ИИ, что может усложнить использование технологии и требовать дополнительной отчетности от компаний.

