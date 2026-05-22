Вместо очередей и поиска в меню: первый миллион украинцев уже пользуется ИИ-агентом в "Дії"

Уже миллион украинцев пользуется ИИ-агентом "Дія.АІ" / Дія

Национальный искусственный интеллект "Дія.АІ" привлек свой первый миллион пользователей после масштабного обновления приложения. Это первый в мире государственный ШИ-агент, позволяющий получать административные услуги, заказывать документы и платить штрафы непосредственно в формате текстового чата.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"Больше не нужно искать нужный сервис в меню, достаточно просто написать запрос", - отметили в "Дії".

Программа распознает текстовые сообщения и выполняет задачи по алгоритмам автоматического поиска. Искусственный интеллект в приложении выполняет следующие задачи:

  • оказывает услуги прямо в чате; 
  • оплачивает штрафы ПДД;
  • заказывает выписку о месте жительства для себя или ребенка;
  • отслеживает статус документов;
  • работает в качестве персонального навигатора государственными услугами.

Если пользователь не знает, как стать резидентом "Дія.City", помощник подробно распишет условия поступления, предоставит четкие рекомендации и поделится по почте для подачи заявок. Также система консультирует по поводу социальной помощи: подсказывает, как оформить выплаты ВПЛ или быстро разобраться с новыми цифровыми сервисами.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что Минцифры трансформирует "Действие" в полноценного ШИ-агента, который будет предоставлять сервисы украинцам еще до их запроса. Первым шагом на пути к построению агентного государства стал запуск "Дія.АІ" в партнерстве с Google.

Автор:
Татьяна Ковальчук