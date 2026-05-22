Замість черг та пошуку в меню: перший мільйон українців уже користується ШІ-агентом "Дія.АІ"

Національний штучний інтелект "Дія.АІ" залучив свій перший мільйон користувачів після масштабного оновлення застосунку. Це перший у світі державний ШІ-агент, який дозволяє отримувати адміністративні послуги, замовляти документи та сплачувати штрафи безпосередньо у форматі текстового чату.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба сервісу.

"Більше не потрібно шукати потрібний сервіс у меню, достатньо просто написати запит", — зазначили у "Дії".

Програма розпізнає текстові повідомлення та виконує завдання за алгоритмами автоматичного пошуку. Штучний інтелект у застосунку виконує такі завдання:

надає послуги просто в чаті; оплачує штрафи ПДР;

замовляє витяг про місце проживання для себе або дитини;

відстежує статус документів;

працює як персональний навігатор державними послугами.

Якщо користувач не знає, як стати резидентом "Дія.City", помічник детально розпише умови вступу, надасть чіткі рекомендації та поділиться поштою для подання заявок. Також система консультує щодо соціальної допомоги: підказує, як оформити виплати ВПО чи швидко розібратися з новими цифровими сервісами.

Нагадаємо, у вересні минулого року повідомлялося, що Мінцифри трансформує "Дію" в повноцінного ШІ-агента, який надаватиме сервіси українцям ще до їхнього запиту. Першим кроком на шляху до побудови агентивної держави став запуск “Дія.АІ” в партнерстві з Google.