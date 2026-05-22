Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Готівковий курс:

USD

44,13

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Замість черг та пошуку в меню: перший мільйон українців уже користується ШІ-агентом "Дія.АІ"

Замість черг та пошуку в меню: перший мільйон українців уже користується ШІ-агентом "Дія.АІ"
Дія

Національний штучний інтелект "Дія.АІ" залучив свій перший мільйон користувачів після масштабного оновлення застосунку. Це перший у світі державний ШІ-агент, який дозволяє отримувати адміністративні послуги, замовляти документи та сплачувати штрафи безпосередньо у форматі текстового чату.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба сервісу.

"Більше не потрібно шукати потрібний сервіс у меню, достатньо просто написати запит", — зазначили у "Дії".

Програма розпізнає текстові повідомлення та виконує завдання за алгоритмами автоматичного пошуку. Штучний інтелект у застосунку виконує такі завдання:

  • надає послуги просто в чаті; оплачує штрафи ПДР; 
  • замовляє витяг про місце проживання для себе або дитини; 
  • відстежує статус документів; 
  • працює як персональний навігатор державними послугами.

Якщо користувач не знає, як стати резидентом "Дія.City", помічник детально розпише умови вступу, надасть чіткі рекомендації та поділиться поштою для подання заявок. Також система консультує щодо соціальної допомоги: підказує, як оформити виплати ВПО чи швидко розібратися з новими цифровими сервісами.

Нагадаємо, у вересні минулого року повідомлялося, що Мінцифри трансформує "Дію" в повноцінного ШІ-агента, який надаватиме сервіси українцям ще до їхнього запиту. Першим кроком на шляху до побудови агентивної держави став запуск “Дія.АІ” в партнерстві з Google.

Автор:
Тетяна Ковальчук