Україна розвиває ШІ разом з Google: що вміє "Дія.AІ" на моделі Gemini 2.0 Flash

Мінцифри трансформує "Дію" в повноцінного ШІ-агента, який надаватиме сервіси українцям ще до їхнього запиту. Першим кроком на шляху до побудови агентивної держави став запуск “Дія.АІ” в партнерстві з Google. Це перший у світі національний ШІ-асистент, який надає держпослуги просто в чаті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

"Разом із Google показуємо світові, як бізнес і держава створюють проривні інновації для мільйонів людей. Це партнерство — про віру в Україну та її здатність формувати майбутнє", — зазначили в Мінцифрі.

Можливості ШІ-помічника

"Дія.AІ" побудований на моделі Gemini 2.0 Flash, яка розгорнута на безпечній хмарній платформі Vertex AI. Завдяки цьому ШІ-помічник:

швидко та точно консультує щодо 200+ держпослуг;

розуміє запити користувачів та відповідає природною мовою;

опрацьовує запити мільйонів українців без затримки.

Важливо підкреслити, що дані користувачів не потрапляють до моделі Gemini, а обробляються виключно у захищеному периметрі "Дії". Технології Gemini також будуть застосовані для розробки AI-інструментів у застосунках "Мрія" та на платформі "Дія.Освіта".

"Вже 35 000+ користувачів поспілкувалися з "Дія.АІ" та згенерували понад 1 000 довідок", — зазначив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше повідомлялося, що у застосунку "Дія" штучний інтелект уже обробляє понад 85% звернень громадян. ШІ-консультант без участі оператора надає консультації по більш ніж 150 державних послугах, а відповіді користувачі отримують упродовж п'яти секунд.