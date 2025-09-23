Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,95

48,77

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Відповідь за 5 секунд: 85% звернень у "Дії" вже вирішує ШІ

ШІ
Як працює штучний інтелект у Дії / Depositphotos

У застосунку “Дія” штучний інтелект уже обробляє понад 85% звернень громадян. ШІ-консультант без участі оператора надає консультації по більш ніж 150 державних послугах, а відповіді користувачі отримують упродовж п'яти секунд.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як працює чатбот "Дії" з ШІ

"Три місяці тому ми впровадили АІ у службі підтримки. Штучний інтелект змінив очікування людей, тому державні сервіси повинні бути такими ж швидкими та розумними", - написав він. 

Зараз АІ-консультант правильно відповідає на 85% звернень, надаючи консультації по більш ніж 150 державних послугах без участі оператора.

Чатбот максимально спрощений - користувачу потрібно лише поставити питання АІ, без додаткових кнопок чи меню. Завдяки цьому взаємодія громадян із державними сервісами стала швидкою та зручною.

Штучний інтелект забезпечує відповіді протягом п’яти секунд, що значно пришвидшує обслуговування користувачів.

АІ-консультант самостійно визначає продукт і тематику звернення, а складні випадки фіксує через спеціальні форми.

Штучний інтелект працює цілодобово і вже обробив понад 350 тисяч діалогів. Завдяки АІ частка випадків "оператори зайняті" знизилася з 5–7% до менш ніж 0,01%.

Оператори тепер опрацьовують лише 10–15% унікальних складних звернень. Їхнє навантаження скоротилося на 79% — із понад 80 тисяч до 17 тисяч унікальних діалогів.

Нагадаємо, в Україні витяг про несудимість з апостилем тепер можна замовити через застосунок “Дія”. Це зручно для тих, хто вступає до іноземного вишу, шукає роботу за кордоном, оформлює візу або посвідку на проживання.

Автор:
Ольга Опенько