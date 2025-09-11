Витяг про несудимість з апостилем тепер можна замовити у "Дії"

В Україні витяг про несудимість з апостилем тепер можна замовити через застосунок “Дія”. Це зручно для тих, хто вступає до іноземного вишу, шукає роботу за кордоном, оформлює візу або посвідку на проживання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Тепер не потрібно стояти у чергах, витрачати час на поїздки чи користуватися посередниками. Достатньо кількох кліків у застосунку — і запит відправляється в обробку.

Готовий документ можна отримати Укрпоштою або забрати особисто в МВС у Києві.

Як оформити витяг

Оновіть та авторизуйтеся в застосунку "Дія"; Перейдіть у Сервіси → Довідки та витяги → Витяг про несудимість; Оберіть мету запиту, тип витягу та заповніть дані про себе; Вкажіть формат документа: цифровий чи паперовий; Оберіть спосіб отримання паперового витягу; Додайте контакти, перевірте дані та відправте запит.

Якщо обрано паперовий витяг, залишиться лише здійснити оплату протягом 24 годин, після чого документ буде підготовлено.

Отримати витяг можуть користувачі від 14 років, які авторизовані в "Дії", мають податковий номер та ID-картку (біометричний паспорт або посвідку на проживання).

Зауважимо, з травня 2025 року подорожчала оплата за апостиль, який необхідний для використання українських документів в більшості країн світу.