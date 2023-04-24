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Суспільство
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Витяг про несудимість тепер доступний у "Дії": як отримати

"Дія". Фото: сайт diia.gov.ua
Витяг про несудимість тепер у Дії. Отримуйте один із найпопулярніших документів у застосунку. Фото: сайт diia.gov.ua

Отримати витяг про несудимість відтепер українці можуть онлайн у застосунку “Дія”. Нова послуга доступна для всіх користувачів, які досягли 14 років. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші держпослуги. Витяг про несудимість щорічно отримує близько 1 млн людей. Тепер можете зробити це в "Дії" за кілька кліків", - зазначив Федоров.

За його словами, витяг про несудимість потрібен у багатьох ситуаціях — від прийняття на роботу до участі в тендері або обліку у військкоматі.

"Повністю автоматизували послугу. Більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо ваші дані є в реєстрах", - підкреслив міністр.

Він додав, що для того, щоб скористатися новою послугою, необхідно оновити "Дію" до останньої версії.

Щоб отримати витяг про несудимість у "Дії", потрібно:

  • у застосунку перейти в розділ Послуги; 
  • вибрати Довідки та витяги — Витяг про відсутність судимості; 
  • вибрати тип та мету запиту; 
  • заповнити дані про себе; 
  • надіслати запит.

Нагадаємо, у застосунку “Дія” можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. 

Автор:
Світлана Манько