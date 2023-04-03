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- ІТ та Телеком
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На крок ближче до ЄС: українці можуть підписувати контракти і документи за допомогою Дія.Підпису-EU
Відтепер українці можуть підписувати європейські контракти і документи за допомогою Дія.Підпису-EU. Його використовуватимуть у країнах ЄC як удосконалений електронний підпис.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. Тепер зможете підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. А отже, країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви", - зауважив Федоров.
Він закликав українців долучитися до бета-тесту нової послуги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Працює все дуже просто. Оновлюєте Дію до останньої версії — і застосунок автоматично створює два варіанти підпису. За українським стандартом (ДСТУ) та міжнародним (ECDSA). Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі — і ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо", - пояснив міністр.
Новим Дія.Підписом-EU можна скористатися на двох платформах:
- ID.GOV.UA (ICEI)
- сервіс документообігу Вчасно.
Федоров пообіцяв, що пізніше масштабуєють функціонал і на інші платформи. Але протестувати новий підпис українці можуть вже зараз.
"Взаємне визнання електронних підписів з ЄС — дуже важлива частина цифрової євроінтеграції. Ми на правильному шляху. Працюємо далі", - наголосив міністр.
Зазначимо, на порталі Дія доступний кабінет “Моє будівництво”. У ньому відображаються всі документи, у яких користувач вказаний як замовник будівництва.