На шаг ближе к ЕС: украинцы могут подписывать контракты и документы с помощью Дія.Подписи-EU

Теперь украинцы могут подписывать европейские контракты и документы с помощью Дія. Подписи-EU. Его будут использовать в странах ЕС как усовершенствованную электронную подпись.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Приближаемся к цифровому безвизу с ЕС. Теперь сможете подписывать европейские документы Дія. Подписью-EU, соответствующей регламенту eIDAS Европейского Союза. А значит, страны ЕС смогут проверить наложенную подпись и убедиться, что документ подписали именно вы", - отметил Федоров.

Он призвал украинцев приобщиться к бета-тесту новой услуги.

"Работает все очень просто. Обновляете Дію до последней версии — и приложение автоматически создает два варианта подписи. По украинскому стандарту (ДСТУ) и международному (ECDSA). Один клик глазами, биометрия лица сверяется с биометрией в реестре — и вы заключаете онлайн-контракт с иностранными партнерами, подписываете заявление и тому подобное", - объяснил министр.

Новым Дія. Подписью-EU можно воспользоваться на двух платформах:

ID.GOV.UA (ICEI)

сервис документооборота.

Федоров пообещал, что позже масштабируют функционал и на другие платформы. Но протестовать новую подпись украинцы могут уже сейчас.

"Взаимное признание электронных подписей с ЕС - очень важная часть цифровой евроинтеграции. Мы на правильном пути. Работаем дальше", - подчеркнул министр.

Отметим, на портале Дія доступен кабинет "Моя стройка". В нем отображаются все документы, в которых пользователь указан в качестве заказчика строительства.