Растаможка авто через "Дію". В Минцифре предположили, почему Рада провалила законопроекты

Провал законопроектов о растаможке авто через сервис "Дія" мог быть связан с неидеальностью инициатив и коммуникации с депутатами Верховной Рады, ведь "где-то не хватило голосов, потому что не было людей в зале". Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Liga.net.

"Я не хочу верить, что это из-за какой-то заинтересованности, но в этой сфере ходят $50-150 млн взяток в год", – сказал чиновник.

Как добавил Федоров, он надеется, что провал проектов – это организационный вопрос, который удастся решить.

На вопрос о том, не откажется ли Министерство финансов поддержать новый законопроект, мотивируя это потенциальным существенным влиянием инициативы на доходы бюджета, Федоров ответил:

"Задача Минфина – всегда быть консервативным. Но если взять новую формулу и цифры, которые были за прошлый год касательно авто, можно просто сделать определенную корреляцию и увидеть, что существенных изменений в бюджете нет. Наоборот, либерализация – это дополнительные трансакции и позитив".

При этом он отметил, что гарантий принятия законопроекта нет, однако Минцифры не планирует останавливаться до этого. Федоров убежден, что после появления первой цифровой услуги такого формата начнется безвозвратная трансформация таможни.

Напомним, в январе в "Дії" запустили тестовый расчет стоимости растаможки авто через сервис по новой формуле, которая была бы введена в случае принятия необходимого законодательства. В Минцифре заявляли, что цифровизация растаможки упростила бы процесс для украинцев и сделала бы невозможными коррупционные схемы.

Однако в конце февраля Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроектов, позволяющих растаможку авто через "Дію".

После этого министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что законопроект о растаможке через "Дію" и по новой формуле будет зарегистрирован в Верховной Раде повторно.